В ISW рассказали, как Кремль выбирал семьи погибших оккупантов для встречи с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с семьями погибших оккупантов. Фото: kremlin.ru

Аналитики Института изучения войны рассказали, как Кремль выбирал семьи погибших оккупантов для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 6 января. Они подчеркнули, что подобные отборы являются стандартной практикой для власти РФ.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Встреча Путина с россиянами

Путин продолжил демонстрировать россиянам "опеку" накануне президентских выборов в марте 2024 года. Он встретился с членами семей российских оккупантов, погибших в Украине, в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы отпраздновать Рождество.

Диктатор РФ отметил "героизм" погибших захватчиков, якобы защищавших интересы страны.

"Путин неоднократно подтвердил поддержку российского правительства семьям российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что недавно Путин посетил подобные мероприятия, во время которых он притворялся "милосердным лидером", который заботится о благосостоянии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы солдат и решать их проблемы.

Они подчеркивают, что российский диктатор, вероятно, использует эти периодические публичные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку оккупанты и члены их семей составляют значительный электорат, и их публичная поддержка Путина жизненно важна для Кремля.

Как Кремль выбирал семьи погибших оккупантов для встречи с Путиным

В ISW отметили, что Кремль тщательно отбирал семьи, которые были на встрече с Путиным, чтобы минимизировать риск того, что они могут сказать или спросить неудобные вещи. Кремль показал себя чувствительным к недавним публичным жалобам членов семей российских оккупантов и продолжает свои усилия по цензуре этих жалоб в пространстве.

Российское оппозиционное издание "Агентство новостей" заявило 7 января, что на встрече присутствовали родственники пяти погибших захватчиков, и многие из них имеют связи с правительством и военными РФ.

СМИ сообщило, что среди присутствовавших были:

вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, которая сейчас является главой "Комитета семей воинов Отечества" в Балашихе и советником главы Балашихи;

вдова российского военнослужащего, которая сейчас работает главой Тамбовского отделения, созданного Кремлем "Фонда защитников Отечества";

члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ, ранее участвовавшего в конфликтах в Чечне и Сирии и известного как "десантный священник".

"Агентство новостей" сообщило, что все пятеро погибших военнослужащих, семьи которых присутствовали на встрече, посмертно получили награды Героя России и ордена Мужества, а двое из присутствующих детей также присутствовали на мероприятии с участием Путина 4 ноября в Москве", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что практика Кремля тщательно отбирать тех, кто посещает публичные мероприятия с Путиным, а иногда одни и те же лица появляются на нескольких мероприятиях, кажется, является стандартной.

Напомним, в июне 2023 года, после бунта ЧВК "Вагнер", президент России Владимир Путин начал укреплять защиту Москвы, формируя новые военные подразделения. Так, в ноябре 2022 года Путин утвердил создание организации, задачей которой является охрана инфраструктуры столицы.