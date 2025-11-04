Відео
Головна Новини дня В Ірландії змінюють умови проживання для українців — що відомо

В Ірландії змінюють умови проживання для українців — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 07:48
Оновлено: 07:53
Ірландія скорочує безплатне проживання для українців
Українці з валізами. Ілюстративне фото: zakarpattya.net.ua

Ірландія скорочує безплатне проживання українців із 90 до 30 днів і планує запровадити внески для тих, хто працює. Уряд пояснює це необхідністю оптимізувати систему розміщення біженців.

Про це інформує ірландський мовник RTE.

Читайте також:

Ірландія скорочує термін безплатного проживання українців

Отже, уряд Ірландії вирішив зменшити період проживання новоприбулих українців у наданому державою житлі з 90 до 30 днів. У такий спосіб влада прагне оптимізувати систему розміщення, щоб забезпечити місцями всіх, хто прибуває в країну в пошуках захисту.

Раніше українці, які втекли від війни, могли залишатися в державному житлі до трьох місяців (90 днів). Однак, за розрахунками уряду, якщо поточні тенденції, коли близько 50 осіб щодня потребують 90-денного проживання, збережуться, загальна доступна потужність може бути вичерпана вже цього місяця.

Крім того, підкомітет ірландського уряду схвалив ідею запровадження щотижневих внесків для тих, хто шукає притулок і має роботу та мешкає в державних приміщеннях.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган і державний міністр Колм Брофі продовжать роботу над тим, як буде реалізовано цю пропозицію.

Очікується, що вона буде представлена лідерам урядової партії в найближчі кілька тижнів, а потім подана на остаточне затвердження Кабінету міністрів.

За інформацією ірландського мовника, розмір щотижневої плати для тих, хто проживає в центрах Міжвідомчої служби з надання притулку (IPAS), становитиме від 15 до 238 євро залежно від рівня доходу.

"Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції й вважаємо їх доречними", — наголосив міністр.

Крім того, О'Каллаган також повідомив, що потік українців до Ірландії значно збільшився з вересня. З 2022 року в країну прибуло понад 100 тисяч осіб, з яких близько 80 тисяч залишаються на території Ірландії та продовжують отримувати підтримку держави.

Раніше ми інформували, що у Німеччині незадоволені приїздом українських молодих чоловіків.

Також ми повідомляли, що з 1 листопада українців у Польщі чекають суттєві зміни.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
