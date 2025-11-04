Ірландія скорочує безплатне проживання для українців

Українці з валізами. Ілюстративне фото: zakarpattya.net.ua

Ірландія скорочує безплатне проживання українців із 90 до 30 днів і планує запровадити внески для тих, хто працює. Уряд пояснює це необхідністю оптимізувати систему розміщення біженців.

Про це інформує ірландський мовник RTE.

Ірландія скорочує термін безплатного проживання українців

Отже, уряд Ірландії вирішив зменшити період проживання новоприбулих українців у наданому державою житлі з 90 до 30 днів. У такий спосіб влада прагне оптимізувати систему розміщення, щоб забезпечити місцями всіх, хто прибуває в країну в пошуках захисту.

Раніше українці, які втекли від війни, могли залишатися в державному житлі до трьох місяців (90 днів). Однак, за розрахунками уряду, якщо поточні тенденції, коли близько 50 осіб щодня потребують 90-денного проживання, збережуться, загальна доступна потужність може бути вичерпана вже цього місяця.

Крім того, підкомітет ірландського уряду схвалив ідею запровадження щотижневих внесків для тих, хто шукає притулок і має роботу та мешкає в державних приміщеннях.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган і державний міністр Колм Брофі продовжать роботу над тим, як буде реалізовано цю пропозицію.

Очікується, що вона буде представлена лідерам урядової партії в найближчі кілька тижнів, а потім подана на остаточне затвердження Кабінету міністрів.

За інформацією ірландського мовника, розмір щотижневої плати для тих, хто проживає в центрах Міжвідомчої служби з надання притулку (IPAS), становитиме від 15 до 238 євро залежно від рівня доходу.

"Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції й вважаємо їх доречними", — наголосив міністр.

Крім того, О'Каллаган також повідомив, що потік українців до Ірландії значно збільшився з вересня. З 2022 року в країну прибуло понад 100 тисяч осіб, з яких близько 80 тисяч залишаються на території Ірландії та продовжують отримувати підтримку держави.

