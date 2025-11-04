Ирландия сокращает бесплатное проживание для украинцев

Украинцы с чемоданами. Иллюстративное фото: zakarpattya.net.ua

Ирландия сокращает бесплатное проживание украинцев с 90 до 30 дней и планирует ввести взносы для тех, кто работает. Правительство объясняет это необходимостью оптимизировать систему размещения беженцев.

Об этом информирует ирландский вещатель RTE.

Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев

Итак, правительство Ирландии решило уменьшить период проживания новоприбывших украинцев в предоставленном государством жилье с 90 до 30 дней. Таким образом власти стремятся оптимизировать систему размещения, чтобы обеспечить местами всех, кто прибывает в страну в поисках защиты.

Ранее украинцы, бежавшие от войны, могли оставаться в государственном жилье до трех месяцев (90 дней). Однако, по расчетам правительства, если текущие тенденции, когда около 50 человек ежедневно нуждаются в 90-дневном проживании, сохранятся, общая доступная мощность может быть исчерпана уже в этом месяце.

Кроме того, подкомитет ирландского правительства одобрил идею введения еженедельных взносов для тех, кто ищет убежище и имеет работу и живет в государственных помещениях.

Министр юстиции Джим О'Каллаган и государственный министр Колм Брофи продолжат работу над тем, как будет реализовано это предложение.

Ожидается, что оно будет представлено лидерам правительственной партии в ближайшие несколько недель, а затем представлено на окончательное утверждение Кабинета министров.

По информации ирландского вещателя, размер еженедельной платы для тех, кто проживает в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS), будет составлять от 15 до 238 евро в зависимости от уровня дохода.

"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", — подчеркнул министр.

Кроме того, О'Каллаган также сообщил, что поток украинцев в Ирландию значительно увеличился с сентября. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч человек, из которых около 80 тысяч остаются на территории Ирландии и продолжают получать поддержку государства.

