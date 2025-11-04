Видео
Видео

Главная Новости дня В Ирландии меняют условия проживания для украинцев — что известно

В Ирландии меняют условия проживания для украинцев — что известно

Дата публикации 4 ноября 2025 07:48
обновлено: 07:53
Ирландия сокращает бесплатное проживание для украинцев
Украинцы с чемоданами. Иллюстративное фото: zakarpattya.net.ua

Ирландия сокращает бесплатное проживание украинцев с 90 до 30 дней и планирует ввести взносы для тех, кто работает. Правительство объясняет это необходимостью оптимизировать систему размещения беженцев.

Об этом информирует ирландский вещатель RTE.

Читайте также:

Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев

Итак, правительство Ирландии решило уменьшить период проживания новоприбывших украинцев в предоставленном государством жилье с 90 до 30 дней. Таким образом власти стремятся оптимизировать систему размещения, чтобы обеспечить местами всех, кто прибывает в страну в поисках защиты.

Ранее украинцы, бежавшие от войны, могли оставаться в государственном жилье до трех месяцев (90 дней). Однако, по расчетам правительства, если текущие тенденции, когда около 50 человек ежедневно нуждаются в 90-дневном проживании, сохранятся, общая доступная мощность может быть исчерпана уже в этом месяце.

Кроме того, подкомитет ирландского правительства одобрил идею введения еженедельных взносов для тех, кто ищет убежище и имеет работу и живет в государственных помещениях.

Министр юстиции Джим О'Каллаган и государственный министр Колм Брофи продолжат работу над тем, как будет реализовано это предложение.

Ожидается, что оно будет представлено лидерам правительственной партии в ближайшие несколько недель, а затем представлено на окончательное утверждение Кабинета министров.

По информации ирландского вещателя, размер еженедельной платы для тех, кто проживает в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS), будет составлять от 15 до 238 евро в зависимости от уровня дохода.

"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", — подчеркнул министр.

Кроме того, О'Каллаган также сообщил, что поток украинцев в Ирландию значительно увеличился с сентября. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч человек, из которых около 80 тысяч остаются на территории Ирландии и продолжают получать поддержку государства.

Ранее мы информировали, что в Германии недовольны приездом украинских молодых мужчин.

Также мы сообщали, что с 1 ноября украинцев в Польше ждут существенные изменения.

украинцы Ирландия беженцы переселенцы война в Украине социальная помощь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
