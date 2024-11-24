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В Ірані запустили центрифуги для збагачення урану — причина

24 листопада 2024 20:59
Євгенія Брюховецька - редактор
В Ірані почали збагачувати уран у відповідь на резолюцію МАГАТЕ
Центрифуги для збагачення урану. Ілюстративне фото: DW
Євгенія Брюховецька - редактор

Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає Іран погодитися на нові перемовини щодо ядерної програми. Натомість країна запустила нові центрифуги для збагачення урану.

Про це пише IRNA у неділю, 24 листопада.

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Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф заявив про початок активації нових сучасних центрифуг для збагачення урану. 

"У відповідь на антиіранську резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ Іран почав активацію новітніх передових центрифуг", — сказав він.

На його думку, до "несправедливої резолюції" призвели дії трьох європейських держав і США, які є "політично мотивованими й шкідливими". Іранський спікер вважає, що країни використали мирну ядерну діяльність, як привід для "просування своїх незаконних заходів", нібито підриваючи довіру і незалежність МАГАТЕ.

Калібаф додав, що через це Іран змушений вживати необхідних заходів для забезпечення своєї національної безпеки.

Раніше у МАГАТЕ заявили про ядерну загрозу через російські удари по Україні. Зокрема, йдеться про регулярні знеструмлення ЗАЕС.

А з автобіографії колишньої прем'єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс стало відомо, що країна готувалася до ядерного удару Росії по Україні восени 2022 року.

Іран ядерна зброя МАГАТЕ резолюція Уран ядерна небезпека

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