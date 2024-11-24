В Иране начали обогащать уран в ответ на резолюцию МАГАТЭ

В Иране запустили центрифуги для обогащения урана — причина
Совет МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Иран согласиться на новые переговоры по ядерной программе. В то же время страна запустила новые центрифуги для обогащения урана.
Об этом пишет IRNA в воскресенье, 24 ноября.
Обогащение урана в Иране
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф заявил о начале активации новых современных центрифуг для обогащения урана.
"В ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ Иран начал активацию новейших передовых центрифуг", — сказал он.
По его мнению, к "несправедливой резолюции" привели действия трех европейских государств и США, которые являются "политически мотивированными и вредными". Иранский спикер считает, что страны использовали мирную ядерную деятельность как повод для "продвижения своих незаконных мер", якобы подрывая доверие и независимость МАГАТЭ.
Калибаф добавил, что поэтому Иран вынужден принимать необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности.
Ранее в МАГАТЭ заявили о ядерной угрозе из-за российских ударов по Украине. В частности, речь идет о регулярных обесточиваниях ЗАЭС.
А из автобиографии бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стало известно, что страна готовилась к ядерному удару России по Украине осенью 2022 года.
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