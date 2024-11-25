Війна в Україні — Зеленська прокоментувала бажання жити під гуркіт бомб

Олена Зеленська під час інтерв'ю з Бруно Веспі на італійському телебаченні. Фото: Зеленська, Telegram

Гуркіт бомб не може надихати чи надавати сил жити. Справжнє бажання жити дають любов, підтримка близьких і надія на майбутнє, а не страх перед війною.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі у понеділок, 25 листопада.

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Чи збільшує гуркіт бомб бажання жити

Під час великого інтерв'ю італійський ведучий серйозно запитав у першої леді: "Чи збільшує гуркіт бомб бажання жити".

Зеленська заявила, що у війні взагалі немає нічого романтичного, а шум ракет лише лякає, а не надає сил жити.

"Сил жити нам надають люди поруч із нами, діти, заради яких ми живемо, тільки позитивні речі і важливі цінності для кожного з нас — це любов, сподівання на майбутнє. Звук бомб не може нікому дати бажання жити", — відповіла перша леді.

Нагадаємо, раніше перша леді України поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни. Олена Зеленська зазначила, що її досвід мало чим відрізняється від тисяч українських сімей.

Ми писали, що Зеленська заявила про те, що війна пришвидшує гендерну рівність в Україні. За її словами, повне досягнення гендерної рівності на світовому рівні очікується через 134 роки.