Война в Украине — Зеленская прокомментировала желание жить под грохот бомб

Елена Зеленская во время интервью с Бруно Уэспи на итальянском телевидении. Фото: Зеленская, Telegram

Грохот бомб не может вдохновлять или придавать силы жить. Настоящее желание жить дают любовь, поддержка близких и надежда на будущее, а не страх перед войной.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в интервью итальянскому ведущему Бруно Уэспи в понедельник, 25 ноября.

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Увеличивает ли грохот бомб желание жить

Во время большого интервью итальянский ведущий серьезно спросил у первой леди: "Увеличивает ли грохот бомб желание жить".

Зеленская заявила, что в войне вообще нет ничего романтического, а шум ракет только пугает, а не придает сил жить.

"Сил жить нам придают люди рядом с нами, дети, ради которых мы живем, только положительные вещи и важные ценности для каждого из нас — это любовь, надежда на будущее. Звук бомб не может никому дать желание жить", — ответила первая леди.

Напомним, ранее первая леди Украины поделилась щемящими воспоминаниями о первых днях полномасштабной войны. Елена Зеленская отметила, что ее опыт мало чем отличается от тысяч украинских семей.

Мы писали, что Зеленская заявила о том, что война ускоряет гендерное равенство в Украине. По ее словам, полное достижение гендерного равенства на мировом уровне ожидается через 134 года.