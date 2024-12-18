Військовослужбовці Сухопутних військ Франції. Фото: Міноборони Франції

Європейські країни обговорюють відправку військ в Україну у випадку припинення вогню чи перемир'я з Росією. Переговори тривають під головуванням Президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє Reuters у середу, 18 грудня.

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Відправка військ до України

Відомо, що переговори наразі перебувають на початковому етапі, і вже виявляються розбіжності в поглядах на цілі та мандат миротворчої місії. Європейські лідери прагнуть уникнути ситуації, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що настав час для переговорів і що він зможе утримати окуповані території.

Проте європейські лідери все ще обговорюють, як вони можуть забезпечити гарантії безпеки для України, зокрема шляхом розміщення десятків тисяч своїх солдатів. Це створює певні ризики.

Новообраний Президент США Дональд Трамп вже заявив, що американські солдати в цій місії не братимуть участі.

За словами джерел, великі європейські країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія, можуть сформувати основну частину сил.

Аналітики вважають, що оптимальним буде створення сили стримування з 40 тисяч військових. Однак для забезпечення ротацій і стабільного виконання місії, ймовірно, знадобиться залучити близько 100 тисяч солдатів.

Нагадаємо, Макрон хоче обговорити питання про розміщення миротворчої місії в Україні.

Раніше Трамп заявив, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за підтримку України та майбутнє припинення вогню.