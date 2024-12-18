В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ
Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или перемирия с Россией. Переговоры продолжаются под председательством Президента Франции Эмманюэля Макрона.
Об этом сообщает Reuters в среду, 18 декабря.
Отправка войск в Украину
Известно, что переговоры сейчас находятся на начальном этапе, и уже проявляются разногласия во взглядах на цели и мандат миротворческой миссии. Европейские лидеры стремятся избежать ситуации, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что пришло время для переговоров и что он сможет удержать оккупированные территории.
Однако европейские лидеры все еще обсуждают, как они могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в частности путем размещения десятков тысяч своих солдат. Это создает определенные риски.
Новоизбранный Президент США Дональд Трамп уже заявил, что американские солдаты в этой миссии не будут участвовать.
По словам источников, крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могут сформировать основную часть сил.
Аналитики считают, что оптимальным будет создание силы сдерживания из 40 тысяч военных. Однако для обеспечения ротаций и стабильного выполнения миссии, вероятно, понадобится привлечь около 100 тысяч солдат.
Напомним, Макрон намерен обсудить вопрос о размещении миротворческой миссии в Украине.
Ранее Трамп заявил, что Европа должна взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и будущее прекращение огня.
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