Відключення світла 21 листопада — в яких областях не буде електрики

В яких областях сьогодні вимикатимуть світло — дані Укренерго
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла в Україні 21 листопада
Так, в Укренерго повідомили, що сьогодні світло вимикатимуть у наступних областях:
- Вінницькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Запорізькій,
- Київській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Черкаській,
- Чернівецькій,
- Чернігівській,
- місті Київ.
Заходи обмеження споживання діятимуть з 08:00 до 19:00 для двох черг, а з 19:00 до 22:00 — для однієї.
"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.
Крім того, українців закликали ощадливо використовувати електроенергію, коли світло повертається за графіком.
Нагадаємо, раніше ДТЕК повідомляло, що у чотирьох областях запроваджують аварійні відключення світла. Це пов'язано з обстрілами російських військ.
Незадовго ці обмеження скасували у Києві та області, однак застосували погодинні.
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