Відключення світла 21 листопада — в яких областях не буде електрики

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 21 листопада

Так, в Укренерго повідомили, що сьогодні світло вимикатимуть у наступних областях:

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Вінницькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Житомирській,

Запорізькій,

Київській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Черкаській,

Чернівецькій,

Чернігівській,

місті Київ.

Заходи обмеження споживання діятимуть з 08:00 до 19:00 для двох черг, а з 19:00 до 22:00 — для однієї.

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українців закликали ощадливо використовувати електроенергію, коли світло повертається за графіком.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше ДТЕК повідомляло, що у чотирьох областях запроваджують аварійні відключення світла. Це пов'язано з обстрілами російських військ.

Незадовго ці обмеження скасували у Києві та області, однак застосували погодинні.