Отключение света 21 ноября — в каких областях не будет электричества

В каких областях сегодня будут выключать свет — данные Укрэнерго
В Украине 21 ноября отменили аварийные отключения света, которые были применены во время воздушной тревоги. Однако в большинстве областей будут действовать почасовые отключения из-за повреждения линий передачи в результате обстрелов.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света в Украине 21 ноября
Так, в Укрэнерго сообщили, что сегодня свет будут выключаться в следующих областях:
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Запорожский,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черкасской,
- Черновицкой,
- Черниговской,
- городе Киев.
Меры ограничения потребления будут действовать с 08:00 до 19:00 для двух очередей, а с 19:00 до 22:00 — для одной.
"Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи в результате обстрела. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинцев призвали экономно использовать электроэнергию, когда свет возвращается по графику.
Напомним, ранее ДТЭК сообщало, что в четырех областях вводят аварийные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.
Незадолго эти ограничения отменили в Киеве и области, однако применили почасовые.
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