Отключение света 21 ноября — в каких областях не будет электричества

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине 21 ноября отменили аварийные отключения света, которые были применены во время воздушной тревоги. Однако в большинстве областей будут действовать почасовые отключения из-за повреждения линий передачи в результате обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Отключение света в Украине 21 ноября

Так, в Укрэнерго сообщили, что сегодня свет будут выключаться в следующих областях:

Винницкой,

Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Запорожский,

Киевской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черкасской,

Черновицкой,

Черниговской,

городе Киев.

Меры ограничения потребления будут действовать с 08:00 до 19:00 для двух очередей, а с 19:00 до 22:00 — для одной.

"Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи в результате обстрела. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев призвали экономно использовать электроэнергию, когда свет возвращается по графику.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее ДТЭК сообщало, что в четырех областях вводят аварийные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.

Незадолго эти ограничения отменили в Киеве и области, однако применили почасовые.