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В ГУР повідомили, які препарати росіяни вживають перед боями

9 грудня 2024 19:32
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Що вживають росіяни перед боями — перехоплення ГУР
Російські загарбники. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

З перехоплених бійцями Головного управління розвідки переговорів російських загарбників стало зрозуміло, що ворожі штурмовики вживають важкі наркотичні речовини. Таким чином, вони намагаються додати собі відваги перед боями.

Відповідне перехоплення ГУР поширило у понеділок, 9 грудня.

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У черговому перехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир  російських підрозділів у Запорізькій області спонукає підлеглих загарбників споживати наркотичні препарати перед початком штурмових дій. 
 
"Мы тебе говорили, что ты там, б**дь, на чем ― на мефедроне, димедроле там, б**дь, на антибиотиках каких-то там, наркоте прорываешься. Глицин! Глицин кушай ― говорят, помогает", ― назвав меню російського штурмовика його командир.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову північнокорейських військових. Це сталося на території Курської області Росії.

Також в ГУР повідомили, що російська влада обманює своїх військових та не виплачує їм обіцяні кошти за поранення.

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