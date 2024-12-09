Що вживають росіяни перед боями — перехоплення ГУР

Російські загарбники. Фото: росЗМІ

З перехоплених бійцями Головного управління розвідки переговорів російських загарбників стало зрозуміло, що ворожі штурмовики вживають важкі наркотичні речовини. Таким чином, вони намагаються додати собі відваги перед боями.

Відповідне перехоплення ГУР поширило у понеділок, 9 грудня.

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Загарбники вживають наркотичні препарати

У черговому перехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир російських підрозділів у Запорізькій області спонукає підлеглих загарбників споживати наркотичні препарати перед початком штурмових дій.



"Мы тебе говорили, что ты там, б**дь, на чем ― на мефедроне, димедроле там, б**дь, на антибиотиках каких-то там, наркоте прорываешься. Глицин! Глицин кушай ― говорят, помогает", ― назвав меню російського штурмовика його командир.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову північнокорейських військових. Це сталося на території Курської області Росії.

Також в ГУР повідомили, що російська влада обманює своїх військових та не виплачує їм обіцяні кошти за поранення.