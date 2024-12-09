Употребляющие россияне перед боями - перехват ГУР

Российские захватчики. Фото: росСМИ

Из перехваченных бойцами Главного управления разведки переговоров российских захватчиков стало ясно, что вражеские штурмовики используют тяжелые наркотические вещества. Таким образом они пытаются придать себе отваги перед боями.

Соответствующий перехват ГУР распространил в понедельник, 9 декабря.

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В очередном перехвате, полученном украинскими разведчиками, командир российских подразделений в Запорожской области побуждает подчиненных захватчиков потреблять наркотические препараты перед началом штурмовых действий.



"Мы тебя говорили, что ты там, б**дь, на чем ― на мефедроне, димедроле там, б**дь, на антибиотиках каких-то там, наркоте прорываешься. Глицин! Глицин кушай ― говорят, помогает", ― назвал меню русского штурмовика его командир.

Ранее мы писали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор северокорейских военных. Это произошло на территории Курской области России.

Также в ГУР сообщили, что российские власти обманывают своих военных и не выплачивают им обещанные средства за ранения.