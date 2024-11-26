ГУР перехопило переговори бійців КНДР

ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову північнокорейських військових. Це сталося на території Курської області Росії.
Про це стало відомо з перехоплення, яке оприлюднили в ГУР у вівторок, 26 листопада.
Перехоплення ГУР
Розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких Росія розмістила у Курській області. Було зафіксовано момент, коли черговий на рації північний кореєць проводив сеанс перевірки зв’язку та підганяє солдатів.
"Рухайтесь швидко!", ― можна почути на записі корейською мовою.
Схоже, солдати КНДР опинилися у складній ситуації, оскільки їм було наказано рухатися назад.
"Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад", ― прокричав корейською військовий.
Раніше ми писали, що наразі у Курській області перебуває понад 11 тисяч північнокорейских військових. Бійці КНДР вже брали участь у боях проти українських захисників. Вони воюють під виглядом корінного населення Далекого Сходу.
Нагадаємо, раніше з'являлись повідомлення про те, що нібито військові КНДР воюють на території України. Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало цю інформацію.
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