ГУР перехопило переговори бійців КНДР

Північнокорейські військові. Фото: dsnews.ua

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову північнокорейських військових. Це сталося на території Курської області Росії.

Про це стало відомо з перехоплення, яке оприлюднили в ГУР у вівторок, 26 листопада.

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Перехоплення ГУР

Розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких Росія розмістила у Курській області. Було зафіксовано момент, коли черговий на рації північний кореєць проводив сеанс перевірки зв’язку та підганяє солдатів.

"Рухайтесь швидко!", ― можна почути на записі корейською мовою.

Схоже, солдати КНДР опинилися у складній ситуації, оскільки їм було наказано рухатися назад.

"Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад", ― прокричав корейською військовий.

Раніше ми писали, що наразі у Курській області перебуває понад 11 тисяч північнокорейских військових. Бійці КНДР вже брали участь у боях проти українських захисників. Вони воюють під виглядом корінного населення Далекого Сходу.

Нагадаємо, раніше з'являлись повідомлення про те, що нібито військові КНДР воюють на території України. Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало цю інформацію.