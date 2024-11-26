ГУР перехватило переговоры бойцов КНДР

Северокорейские военные. Фото: dsnews.ua

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор северокорейских военных. Это произошло на территории Курской области России.

Об этом стало известно из перехвата, обнародованного в ГУР во вторник, 26 ноября.

Читайте также:

Перехват ГУР

Разведчики перехватили новый разговор военных КНДР, которые Россия разместила в Курской области. Был зафиксирован момент, когда дежурный на рации северный кореец проводил сеанс проверки связи и подгонял солдат.

"Двигайтесь быстро!", ― можно услышать на записи на корейском языке.

Похоже, солдаты КНДР оказались в сложной ситуации, поскольку им приказано было двигаться назад.

"Быстро выходите! Скорее, быстрее двигайтесь назад", ― прокричал на корейском военный.

Ранее мы писали, что в Курской области находится более 11 тысяч северокорейских военных. Бойцы КНДР уже участвовали в боях против украинских защитников. Они воюют под видом коренного населения Дальнего Востока.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что якобы военные КНДР воюют на территории Украины. Оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла эту информацию.