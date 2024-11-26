ГУР перехватило переговоры бойцов КНДР

ГУР перехватило очередные переговоры военных КНДР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор северокорейских военных. Это произошло на территории Курской области России.
Об этом стало известно из перехвата, обнародованного в ГУР во вторник, 26 ноября.
Перехват ГУР
Разведчики перехватили новый разговор военных КНДР, которые Россия разместила в Курской области. Был зафиксирован момент, когда дежурный на рации северный кореец проводил сеанс проверки связи и подгонял солдат.
"Двигайтесь быстро!", ― можно услышать на записи на корейском языке.
Похоже, солдаты КНДР оказались в сложной ситуации, поскольку им приказано было двигаться назад.
"Быстро выходите! Скорее, быстрее двигайтесь назад", ― прокричал на корейском военный.
Ранее мы писали, что в Курской области находится более 11 тысяч северокорейских военных. Бойцы КНДР уже участвовали в боях против украинских защитников. Они воюют под видом коренного населения Дальнего Востока.
Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что якобы военные КНДР воюют на территории Украины. Оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла эту информацию.
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