В Естонії прокоментували заяву про екстрадицію українців додому

Зустріч міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з очільником МВС Естонії Лауром Ляенеметсом. Фото: facebook.com/l22nemets

Очільник Міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив свою заяву про екстрадицію українців додому, аби допомогти Києву з мобілізацією. За його словами, повідомлення у ЗМІ були дещо спотворені.

Про це Лаурі Ляенеметс написав у Facebook.

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"Важливо однозначно підкреслити: ні моя мета як міністра внутрішніх справ, ні мета естонської держави не полягає в тому, щоб гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут проживають", — наголосив Ляенеметс.

За його словами, громадяни України є великою підтримкою для естонської економіки. Він наголосив, що попри це, вони все ще є українцями.

"Це означає, що якщо українська держава вирішить забрати їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут. Однак, на мою думку, якби Україна попросила естонську державу про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, нам було б досить важко відмовити. По суті, це означало б відвернутися від воюючої України, яка потребує допомоги у війні", — зазначив Ляенеметс.

Міністр внутрішніх справ Естонії повідомив, що наразі можливості повернути чоловіків в Україну немає в рамках міжнародного права, адже це вимагає окремої угоди між країнами або рішення на урядовому рівні.

"У будь-якому випадку, у світлі різних новин, важливо однозначно заспокоїти як естонців, так і українців, які тут проживають: Естонія нікого звідси не виганяє і не працює над тим, щоб відправити назад на фронт тих біженців від війни, які знайшли тут притулок. Кого, коли і чи запрошувати — це суто і виключно рішення української держави, а вже потім буде окрема дискусія на урядовому рівні про те, як діятиме в цьому питанні естонська держава і чим вона може допомогти Україні", — додав Ляенеметс.

Допис Ляенеметса. Фото: скриншот

Нагадаємо, Естонія готова займатись пошуком та видачею Україні біженців-чоловіків призовного віку. Для цього Таллінн запропонував укласти відповідну угоду між обома державами.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія підготувала понад 1 300 українських військових. Ця кількість становить приблизно шосту частину від кількості естонських солдатів, підготовлених за два роки.