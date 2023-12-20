Естонія вимагає реформувати ООН та створити спецтрибунал зі злочинів Росії

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Фото: фейсбук Маргуса Цахкни

Естонія переконана, що світ ризикує опинитися в новій ері імперій, де переможе сила, якщо не реформувати Організацію об'єднаних націй. Крім того, потрібно створити спеціальний трибунал для розслідувань злочинів, скоєних російськими загарбниками в Україні.

Про це у своїй статті газеті The Guardian написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Міжнародна система, заснована на правилах, потребує термінових і фундаментальних змін, якщо вона не хоче розвалитися, адже вторгнення Росії в Україну висвітлило недоліки в системі, які ризикують фатально підірвати віру людей в неї. Цахкна закликав розпочати "нову глобальну розмову" про те, як реформувати ООН і Міжнародний кримінальний суд.

"Агресивна війна Росії проти України, яка триває і є варварською, не просто зламала систему. Вона використала деякі з її численних недоліків для деградації її очевидно нездійсненних норм і цінностей", — написав Цахкна.

Він закликав Раду Безпеки ООН прийняти "додаткових постійних членів, щоб краще відображати наш сучасний світ", а також вжити заходів, щоб зупинити країни, які зловживають своїм правом вето, особливо у випадку масових злочинів.

Крім того, очільник МЗС Естонії вважає, що використання Росією права вето під час війни в Україні відродило глобальний інтерес до реформи ООН, який десятиліттями гальмувався через відсутність консенсусу щодо подальших кроків і загрозу застосування права вето для блокування будь-яких змін.

"Рада Безпеки потребує додаткових постійних членів, щоб краще відображати наш сучасний світ. Слід також нагадати, що вона несе головну, а не виключну відповідальність за міжнародний мир і безпеку. Ми повинні захистити світ від зловживання правом вето", — зазначив Цахкна.

Він також закликав переглянути основоположний Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб забезпечити відповідальність за злочин агресії.

Нагадаємо, Естонія вирішила надати Україні новий пакет військової допомоги. Відповідне рішення схвалив уряд країни.