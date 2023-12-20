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Эстония требует реформировать ООН и создать спецтрибунал по преступлениям России

20 декабря 2023 16:22
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Эстония требует реформировать ООН и создать спецтрибунал по преступлениям России
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: фейсбук Маргуса Цахкны
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Эстония убеждена, что мир рискует оказаться в новой эре империй, где победит сила, если не реформировать Организацию Объединенных Наций. Кроме того, следует создать специальный трибунал для расследований преступлений, совершенных российскими захватчиками в Украине.

Об этом в своей статье газете The Guardian написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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Международная система, основанная на правилах, нуждается в срочных и фундаментальных изменениях, если она не хочет развалиться, ведь вторжение России в Украину осветило недостатки в системе, рискующие фатально подорвать веру людей в нее. Цахкна призвал начать "новый глобальный разговор" о том, как реформировать ООН и Международный уголовный суд.

"Агрессивная война России против Украины, продолжающаяся и варварская, не просто сломала систему. Она использовала некоторые из ее многочисленных недостатков для деградации ее очевидно невыполнимых норм и ценностей", — написал Цахкна.

Он призвал Совет Безопасности ООН принять "дополнительных постоянных членов, чтобы лучше отражать наш современный мир", а также принять меры, чтобы остановить страны, злоупотребляющие своим правом вето, особенно в случае массовых преступлений.

Кроме того, глава МИД Эстонии считает, что использование Россией права вето во время войны в Украине возродило глобальный интерес к реформе ООН, который десятилетиями тормозился из-за отсутствия консенсуса по поводу дальнейших шагов и угрозы применения права вето для блокирования любых изменений.

"Совет Безопасности нуждается в дополнительных постоянных членах, чтобы лучше отражать наш современный мир. Следует также напомнить, что он несет главную, а не исключительную ответственность за международный мир и безопасность. Мы должны защитить мир от злоупотребления правом вето", — отметил Цахкна.

Он также призвал пересмотреть основополагающий Римский устав Международного уголовного суда, чтобы обеспечить ответственность за преступление агрессии.

Напомним, Эстония решила предоставить Украине новый пакет военной помощи. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

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