В Эстонии прокомментировали заявление об экстрадиции украинцев домой

Встреча министра внутренних дел Украины Игоря Клименко с главой МВД Эстонии Лауром Ляэнеметсом. Фото: facebook.com/l22nemets

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объяснил свое заявление об экстрадиции украинцев домой, чтобы помочь Киеву с мобилизацией. По его словам, сообщения в СМИ были несколько искажены.

Об этом Лаури Ляэнеметс написал в Facebook.

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"Важно однозначно подчеркнуть: ни моя цель как министра внутренних дел, ни цель эстонского государства не состоит в том, чтобы гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, здесь проживающих", — подчеркнул Ляенеметс.

По его словам, граждане Украины — большая поддержка для эстонской экономики. Он подчеркнул, что, несмотря на это, они все еще являются украинцами.

"Это означает, что если украинское государство решит забрать их через мобилизацию, нам придется делиться с украинским государством информацией о людях, которые находятся здесь. Однако, по моему мнению, если бы Украина попросила эстонское государство о помощи в мобилизации украинских граждан, проживающих здесь, нам было бы довольно трудно отказать. По сути, это означало бы отвернуться от воюющей Украины, которая нуждается в помощи в войне", — отметил Ляенеметс.

Министр внутренних дел Эстонии сообщил, что сейчас возможности вернуть мужчин в Украину нет в рамках международного права, ведь это требует отдельного соглашения между странами или решения на правительственном уровне.

"В любом случае, в свете различных новостей, важно однозначно успокоить как эстонцев, так и украинцев, которые здесь проживают: Эстония никого отсюда не выгоняет и не работает над тем, чтобы отправить обратно на фронт тех беженцев от войны, которые нашли здесь убежище. Кого, когда и приглашать ли — это сугубо и исключительно решение украинского государства, а уже потом будет отдельная дискуссия на правительственном уровне о том, как будет действовать в этом вопросе эстонское государство и чем оно может помочь Украине", — добавил Ляенеметс.

Пост Ляенеметса. Фото: скриншот

Напомним, Эстония готова заниматься поиском и выдачей Украине беженцев-мужчин призывного возраста. Для этого Таллинн предложил заключить соответствующее соглашение между обоими государствами.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России Эстония подготовила более 1300 украинских военных. Это количество составляет примерно шестую часть от количества эстонских солдат, подготовленных за два года.