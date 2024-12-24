Черги на кордоні — в ДПСУ відповіли, чи зменшився пасажиропотік

Черга на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

Станом на вівторок, 24 грудня, пасажиропотік на державному кордоні України залишається досить високим. Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України в Telegram.

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Ситуація на кордоні України

Протягом минулої доби кордон перетнули 127 тисяч людей. В'їхали в Україну 69 тисяч осіб, виїхали — 58 тисяч.

"Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, хоча зростання пасажиропотоку фіксується на всіх напрямках", — зауважили в ДПСУ.

Повідомлення про ситуацію на кордоні. Фото: скриншот

Громадянам, які хочуть перетнути кордон, радять завчасно планувати свої подорожі. Варто слідкувати за станом черг на кордоні.

Нагадаємо, український кордон цього року перетнула рекордна кількість людей. Йдеться про понад 150 тисяч осіб.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що черги на кордоні України будуть зберігатись, поки не знизиться пасажиропотік. Ймовірно, це станеться після свят.