Черги на кордоні — В ДПСУ відповіли, коли покращиться ситуація

Автобуси на кордоні. Фото: ДПСУ

Про можливі затори на кордоні перед різдвяними святами попереджали завчасно і прогнози збулись. Наразі на кількох пунктах пропуску утворилися черги. Це пов'язано з великим потоком пасажирів.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у неділю, 22 грудня.

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Демченко пояснив ситуацію, яка наразі відбувається на кордоні. Зокрема, вранці було відомо про десятки автобусів, що чекають на перетин пунктів пропуску.

"Пасажиропотік виріс суттєво. Це і призводить до черг і збільшення часу на перетин кордону. Контрольні процедури проводяться максимально швидко і залучені додаткові інспекторські пари. Однак черги зберігатимуться до поки пасажиропотік не знизиться", — зазначив Демченко.

У Держприкордонслужбі України додали, що пасажиропотік на кордоні на Львівщині збільшився на 25%. Динаміка свідчить про незначну перевагу виїзду громадян з України.

"Але загальний пасажиропотік зріс як на в'їзд, так і на виїзд", — зазначають в ДПСУ.

Допис ДПСУ про черги на кордоні. Фото: скриншот

Через збільшення пасажиропотоку утворилось накопичення транспорту в таких пунктах пропуску:

найбільше навантаження — "Краківець", "Шегині", "Смільниця" та "Нижанковичі";

трохи менше навантаження — "Грушів", "Угринів" та "Раві-Руська".

Нагадаємо, черги на кордоні України у неділю, 22 грудня, зафіксували на кількох пунктах пропуску. На КПП стоять десятки автобусів.

Зранку 22 грудня на трасі Одеса-Рені утворилися незначні затори у напрямку південних кордонів. Окрім цього, водії, які прямують до Молдови та Румунії, змушені будуть ще й вистояти у чергах на проходження митного контролю.