Очереди на границе — в ДПСУ ответили, когда ситуация улучшится

Когда исчезнут предрождественские очереди на границе — ответ ГПСУ
О возможных пробках на границе перед рождественскими праздниками предупреждали раньше и прогнозы сбылись. Сейчас на нескольких пунктах пропуска образовались очереди. Это связано с огромным потоком пассажиров.
Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в воскресенье, 22 декабря.
Очереди на границе Украины
Демченко объяснил ситуацию, которая сейчас происходит на границе. В частности, утром было известно о десятках автобусов, ожидающих пересечение пунктов пропуска.
"Пассажиропоток вырос существенно. Это и приводит к очередям и увеличению времени на пересечение границы. Контрольные процедуры проводятся максимально быстро и вовлечены дополнительные инспекторские пары. Однако очереди будут сохраняться до тех пор, пока пассажиропоток не снизится", — отметил Демченко.
В Госпогранслужбе Украины добавили, что пассажиропоток на границе во Львовской области увеличился на 25%. Динамика свидетельствует о незначительном преимуществе выезда граждан из Украины.
"Но общий пассажиропоток вырос как на въезд, так и на выезд", — отмечают в ГПСУ.
Из-за увеличения пассажиропотока образовалось накопление транспорта в таких пунктах пропуска:
- наибольшая нагрузка — "Краковец", "Шегини", "Смольница" и "Нижанковичи";
- чуть меньше нагрузки — "Грушев", "Угринов" и "Рави-Русская".
Напомним, очереди на границе Украины в воскресенье, 22 декабря, зафиксировали в нескольких пунктах пропуска. На КПП стоят десятки автобусов.
Утром 22 декабря на трассе Одесса-Рени образовались незначительные пробки в направлении южных границ. Кроме того, водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.
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