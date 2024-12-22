Очереди на границе — в ДПСУ ответили, когда ситуация улучшится

Автобусы на границе. Фото: ГПСУ

О возможных пробках на границе перед рождественскими праздниками предупреждали раньше и прогнозы сбылись. Сейчас на нескольких пунктах пропуска образовались очереди. Это связано с огромным потоком пассажиров.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в воскресенье, 22 декабря.

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Очереди на границе Украины

Демченко объяснил ситуацию, которая сейчас происходит на границе. В частности, утром было известно о десятках автобусов, ожидающих пересечение пунктов пропуска.

"Пассажиропоток вырос существенно. Это и приводит к очередям и увеличению времени на пересечение границы. Контрольные процедуры проводятся максимально быстро и вовлечены дополнительные инспекторские пары. Однако очереди будут сохраняться до тех пор, пока пассажиропоток не снизится", — отметил Демченко.

В Госпогранслужбе Украины добавили, что пассажиропоток на границе во Львовской области увеличился на 25%. Динамика свидетельствует о незначительном преимуществе выезда граждан из Украины.

"Но общий пассажиропоток вырос как на въезд, так и на выезд", — отмечают в ГПСУ.

Сообщение ГПСУ о очередях на границе. Фото: скриншот

Из-за увеличения пассажиропотока образовалось накопление транспорта в таких пунктах пропуска:

наибольшая нагрузка — "Краковец", "Шегини", "Смольница" и "Нижанковичи";

чуть меньше нагрузки — "Грушев", "Угринов" и "Рави-Русская".

Напомним, очереди на границе Украины в воскресенье, 22 декабря, зафиксировали в нескольких пунктах пропуска. На КПП стоят десятки автобусов.

Утром 22 декабря на трассе Одесса-Рени образовались незначительные пробки в направлении южных границ. Кроме того, водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.