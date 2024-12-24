Очереди на границе — в ГПСУ ответили, уменьшился ли пассажиропоток

В ГПСУ ответили, уменьшился ли пассажиропоток на границе
По состоянию на вторник, 24 декабря, пассажиропоток на государственной границе Украины остается достаточно высоким. Самая большая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.
Ситуация на границе Украины
За прошедшие сутки границу пересекли 127 тысяч человек. Въехали в Украину 69 тысяч, уехали — 58 тысяч.
"Наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей, хотя рост пассажиропотока фиксируется по всем направлениям", — отметили в ГПСУ.
Гражданам, желающим пересечь границу, советуют заранее планировать свои путешествия. Следует следить за состоянием очередей на границе.
Напомним, украинскую границу в этом году пересекло рекордное количество людей. Речь идет о более чем 150 тысячах человек.
Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что очереди на границе Украины будут сохраняться, пока не снизится пассажиропоток. Вероятно, это произойдет после праздников.
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