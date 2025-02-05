Незаконний виїзд за кордон — скільки схем викрито

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Суспільне

В Україні з початку оголошення воєнного стану право на виїзд за кордон мають лише певні категорії військовозобов'язаних. Попри це, в країні працюють цілі злочинні групи, які за гроші незаконно переправляють чоловіків за кордон. Над їхнім викриттям постійно працюють.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у середу, 5 лютого.

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Як зазначає Демченко, попри те, що Україна воює та стримує російську агресію, деякі чоловіки не припиняють спроб незаконного перетину кордону. Більшість з них звертається до організованих злочинних груп. Суми за "допомогу" можуть становити близько 10 тисяч доларів з людини.

"В січні вже викрито майже 40 злочинних груп. Якщо говорити про час дії воєнного стану, то цей показник на рівні 760. Наше завдання — продовжувати викривати схеми, організаторів та посібників, які намагаються допомогти людям у незаконний спосіб залишити межі України", — зазначив речник ДПСУ.

Він також наголосив, що за це незаконне переправлення осіб за кордон може бути кримінальна відповідальність. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, днями в Одеській області затримали двох чоловіків, які хотіли втекти за кордон. Вони намагалися потрапити у невизнане Придністров'я.

На Закарпатті також викрили спробу незаконного перетину державного кордону. Чоловіки сховались у вантажівці з піском, аби виїхати до Угорщини.