Незаконный выезд за границу — сколько схем разоблачено

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Суспільне

В Украине с начала объявления военного положения право на выезд за границу имеют только определенные категории военнообязанных. Несмотря на это, в стране работают целые преступные группы, которые за деньги незаконно переправляют мужчин за границу. Над их разоблачением постоянно работают.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в среду, 5 февраля.

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Как отмечает Демченко, несмотря на то, что Украина воюет и сдерживает российскую агрессию, некоторые мужчины не прекращают попыток незаконного пересечения границы. Большинство из них обращается к организованным преступным группам. Суммы за "помощь" могут составлять около 10 тысяч долларов с человека.

"В январе уже разоблачено почти 40 преступных групп. Если говорить о времени действия военного положения, то этот показатель на уровне 760. Наша задача — продолжать разоблачать схемы, организаторов и пособников, которые пытаются помочь людям незаконным способом покинуть пределы Украины", — отметил спикер ГПСУ.

Он также отметил, что за эту незаконную переправку лиц за границу может быть уголовная ответственность. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Напомним, на днях в Одесской области задержали двух мужчин, которые хотели сбежать за границу. Они пытались попасть в непризнанное Приднестровье.

На Закарпатье также разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы. Мужчины спрятались в грузовике с песком, чтобы выехать в Венгрию.