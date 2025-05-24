Вибухи в Дніпрі 24 травня

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS

Вибухи в Дніпрі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 24 травня. Біля міста було зафіксовано ворожі дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи у місті було чути приблизно о 23:46. Незадовго до цього військові попереджали, що долги росіян перебувають біля міста.

Приблизно годину тому глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав людей подбати про свою безпеку і не ігнорувати тривоги.

"Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких", — йшлося у повідомленні о 22:30.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:50 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали в Одесі. Місто також було під атакою дронів.

Також ми писали, що пізно ввечері, 23 травня, вибухи пролунали в Запорізькій області.