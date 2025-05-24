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В Днепре прогремели взрывы — что известно

24 мая 2025 23:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Днепре 24 мая
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: SVTV.NEWS
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, поздно вечером 24 мая. Возле города были зафиксированы вражеские дроны.

Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Днепре

Взрывы в городе были слышны примерно в 23:46. Незадолго до этого военные предупреждали, что долги россиян находятся возле города.

Примерно час назад глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак призвал людей позаботиться о своей безопасности и не игнорировать тревоги.

"Сейчас в области продолжается воздушная тревога. Есть вероятность, что угроза будет продолжаться и ночью. На сигналы о ней реагируйте. Переходите в безопасное место. Это спасает. Берегите себя и близких", — говорилось в сообщении в 22:30.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:50 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Днепре прогремели взрывы — что известно - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее часа назад звуки взрывов прозвучали в Одессе. Город также был под атакой дронов.

Также мы писали, что поздно вечером, 23 мая, взрывы прогремели в Запорожской области.

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