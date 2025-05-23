Вибухи у Запорізькій області 23 травня ввечері

У Запорізькій області лунають вибухи — що сталося
Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, пізно ввечері 23 травня. Зокрема, було попередження про загрозу атаки КАБами, а також ворог атакує Україну дронами.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Звуки вибухів у Запорізькій області 23 травня ввечері
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 23:00.
Перед цим Федоров писав, зафіксовано активність ворожої тактичної авіації. У зв'язку з цим для регіону є застосування керованих авіабомб.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:06 карта повітряних тривог має такий вигляд. У багатьох областях України зафіксовано ударні безпілотники росіян.
Нагадаємо, що близько години вибухи пролунали у Києві. В столицю на тлі атаки дронів працювали сили ППО.
Також ми писали, що вечері вибухи лунали в Одесі. Моніторингові канали писали, що росіяни запустили балістичні ракети із Криму.
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