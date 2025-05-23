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У Запорізькій області лунають вибухи — що сталося

23 травня 2025 23:06
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Запорізькій області 23 травня ввечері
Пожежа на тлі ворожої атаки. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, пізно ввечері 23 травня. Зокрема, було попередження про загрозу атаки КАБами, а також ворог атакує Україну дронами.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 23:00.

Перед цим Федоров писав, зафіксовано активність ворожої тактичної авіації. У зв'язку з цим для регіону є застосування керованих авіабомб.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:06 карта повітряних тривог має такий вигляд. У багатьох областях України зафіксовано ударні безпілотники росіян.

У Запорізькій області лунають вибухи — що сталося - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години вибухи пролунали у Києві. В столицю на тлі атаки дронів працювали сили ППО.

Також ми писали, що вечері вибухи лунали в Одесі. Моніторингові канали писали, що росіяни запустили балістичні ракети із Криму.

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