Взрывы в Запорожской области вечером 23 мая

В Запорожской области раздаются взрывы — что произошло
Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, поздно вечером 23 мая. В частности, было предупреждение об угрозе атаки КАБами, а также враг атакует Украину дронами.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Звуки взрывов в Запорожской области 23 мая вечером 23 мая
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 23:00.
Перед этим Федоров писал, зафиксирована активность вражеской тактической авиации. В связи с этим для региона есть применение управляемых авиабомб.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Во многих областях Украины зафиксированы ударные беспилотники россиян.
Напомним, что около часа взрывы прогремели в Киеве. В столицу на фоне атаки дронов работали силы ПВО.
Также мы писали, что вечером взрывы раздавались в Одессе. Мониторинговые каналы писали, что россияне запустили баллистические ракеты из Крыма.
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