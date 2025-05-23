Взрывы в Запорожской области вечером 23 мая

Пожар на фоне вражеской атаки. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, поздно вечером 23 мая. В частности, было предупреждение об угрозе атаки КАБами, а также враг атакует Украину дронами.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении в 23:00.

Перед этим Федоров писал, зафиксирована активность вражеской тактической авиации. В связи с этим для региона есть применение управляемых авиабомб.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Во многих областях Украины зафиксированы ударные беспилотники россиян.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа взрывы прогремели в Киеве. В столицу на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

Также мы писали, что вечером взрывы раздавались в Одессе. Мониторинговые каналы писали, что россияне запустили баллистические ракеты из Крыма.