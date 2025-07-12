Вибухи у Чернівцях 12 липня

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Чернівцях пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Ворог атакує місто дронами.

Про це у Telegram повідомляють глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

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Звуки вибухів у Чернівцях в ніч проти 12 липня

"Чернівці — негайно в укриття!Працює ППО", — йдеться у повідомленні о 03:05.

Перед цим Запаранюк інформував, що над Чернівецької областю зафіксовано три безпілотники.

Оновлено о 04:09

"У Чернівцях чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — інформує видання в цю хвилину.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що перед цим потужні вибухи пролунали в Луцьку. Там теж була загроза застосування дронів.

Також ми писали, що у Києві за цю ніч вже тричі лунали вибухи. Ворог намагався атакувати столицю дронами.