Взрывы в Черновцах 12 июля

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Черновцах прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщают глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

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Звуки взрывов в Черновцах в ночь на 12 июля

"Черновцы — немедленно в укрытие! Работает ПВО", — говорится в сообщении в 03:05.

Перед этим Запаранюк информировал, что над Черновицкой областью зафиксировано три беспилотника.

Обновлено в 04:09

"В Черновцах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — информирует издание в эту минуту.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что перед этим мощные взрывы прогремели в Луцке. Там тоже была угроза применения дронов.

Также мы писали, что в Киеве за эту ночь уже трижды раздавались взрывы. Враг пытался атаковать столицу дронами.