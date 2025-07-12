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Главная Новости дня В Черновцах на фоне атаки беспилотников прозвучали взрывы

В Черновцах на фоне атаки беспилотников прозвучали взрывы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 03:11
Взрывы в Черновцах 12 июля
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Черновцах прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщают глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

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"Черновцы — немедленно в укрытие! Работает ПВО", — говорится в сообщении в 03:05.

Перед этим Запаранюк информировал, что над Черновицкой областью зафиксировано три беспилотника.

Обновлено в 04:09

"В Черновцах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — информирует издание в эту минуту.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Чернівцях 12 липня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что перед этим мощные взрывы прогремели в Луцке. Там тоже была угроза применения дронов.

Также мы писали, что в Киеве за эту ночь уже трижды раздавались взрывы. Враг пытался атаковать столицу дронами.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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