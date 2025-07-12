Взрывы в Черновцах 12 июля

В Черновцах на фоне атаки беспилотников прозвучали взрывы
Взрывы в Черновцах прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг атакует город дронами.
Об этом в Telegram сообщают глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
Звуки взрывов в Черновцах в ночь на 12 июля
"Черновцы — немедленно в укрытие! Работает ПВО", — говорится в сообщении в 03:05.
Перед этим Запаранюк информировал, что над Черновицкой областью зафиксировано три беспилотника.
Обновлено в 04:09
"В Черновцах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — информирует издание в эту минуту.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что перед этим мощные взрывы прогремели в Луцке. Там тоже была угроза применения дронов.
Также мы писали, что в Киеве за эту ночь уже трижды раздавались взрывы. Враг пытался атаковать столицу дронами.
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