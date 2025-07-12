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У Луцьку пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 03:04
Вибухи у Луцьку 12 липня
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляють мер Луцька Ігор Поліщук і Повітряні сили ЗСУ.

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Звуки вибухів в Луцьку в ніч проти 12 липня

"Працює ППО", — написав мер міста о 02:54.

Згодом військові поінформували, що для Луцька, Чернівців та Києва є загроза застосування дронів. Напередодні дрони фіксувалися в областях.

Оновлено о 03:27

"Серія сильних вибухів в Луцьку", — знову написав Поліщук.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Луцьку 12 липня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно звуки вибухів було чути в Хмельницькій області. Теж не тлі атаки безпілотників.

Крім того, вже кілька разів за ніч вибухи було чути у Києві. Ворог також намагався атакувати столицю дронами.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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