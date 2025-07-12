Вибухи у Луцьку 12 липня

У Луцьку пролунали вибухи
Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляють мер Луцька Ігор Поліщук і Повітряні сили ЗСУ.
Звуки вибухів в Луцьку в ніч проти 12 липня
"Працює ППО", — написав мер міста о 02:54.
Згодом військові поінформували, що для Луцька, Чернівців та Києва є загроза застосування дронів. Напередодні дрони фіксувалися в областях.
Оновлено о 03:27
"Серія сильних вибухів в Луцьку", — знову написав Поліщук.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що нещодавно звуки вибухів було чути в Хмельницькій області. Теж не тлі атаки безпілотників.
Крім того, вже кілька разів за ніч вибухи було чути у Києві. Ворог також намагався атакувати столицю дронами.
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