Вибухи у Луцьку 12 липня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляють мер Луцька Ігор Поліщук і Повітряні сили ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів в Луцьку в ніч проти 12 липня

"Працює ППО", — написав мер міста о 02:54.

Згодом військові поінформували, що для Луцька, Чернівців та Києва є загроза застосування дронів. Напередодні дрони фіксувалися в областях.

Оновлено о 03:27

"Серія сильних вибухів в Луцьку", — знову написав Поліщук.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно звуки вибухів було чути в Хмельницькій області. Теж не тлі атаки безпілотників.

Крім того, вже кілька разів за ніч вибухи було чути у Києві. Ворог також намагався атакувати столицю дронами.