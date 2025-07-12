Взрывы в Луцке 12 июля

В Луцке прогремели взрывы
Взрывы в Луцке прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом в Telegram сообщают мэр Луцка Игорь Полищук и Воздушные силы ВСУ.
Звуки взрывов в Луцке в ночь на 12 июля
"Работает ПВО", — написал мэр города в 02:54.
Впоследствии военные проинформировали, что для Луцка, Черновцов и Киева есть угроза применения дронов. Накануне дроны фиксировались в областях.
Обновлено в 03:27
"Серия сильных взрывов в Луцке", — снова написал Полищук.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:04 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что недавно звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области. Тоже не фоне атаки беспилотников.
Кроме того, уже несколько раз за ночь взрывы были слышны в Киеве. Враг также пытался атаковать столицу дронами.
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