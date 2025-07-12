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Главная Новости дня В Луцке прогремели взрывы

В Луцке прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 03:04
Взрывы в Луцке 12 июля
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Луцке прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом в Telegram сообщают мэр Луцка Игорь Полищук и Воздушные силы ВСУ.

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"Работает ПВО", — написал мэр города в 02:54.

Впоследствии военные проинформировали, что для Луцка, Черновцов и Киева есть угроза применения дронов. Накануне дроны фиксировались в областях.

Обновлено в 03:27

"Серия сильных взрывов в Луцке", — снова написал Полищук.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:04 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Луцьку 12 липня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что недавно звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области. Тоже не фоне атаки беспилотников.

Кроме того, уже несколько раз за ночь взрывы были слышны в Киеве. Враг также пытался атаковать столицу дронами.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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