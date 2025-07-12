Вибухи у Хмельницькій області 12 липня

У Хмельницькій області було чутно звуки вибухів
Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 02:05
Ворожий дрон у небі. Фото: NTA
Вибухи у Хмельницькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Ворог атакує регіон дронами.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
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Звуки вибухів у Хмельницькій області в ніч проти 12 липня
"На Хмельниччині пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:00.
Напередодні військові фіксували у Київській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій області, які летіли курсом на Хмельницьку.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали у Києві. Місто атакували дрони.
Також ми писали, що вибух на тлі атаки дронів пролунав у Миколаєві.
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