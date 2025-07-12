Вибухи у Хмельницькій області 12 липня

Ворожий дрон у небі. Фото: NTA

Вибухи у Хмельницькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Ворог атакує регіон дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Хмельницькій області в ніч проти 12 липня

"На Хмельниччині пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:00.

Напередодні військові фіксували у Київській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій області, які летіли курсом на Хмельницьку.

Попередження військових про дрони. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали у Києві. Місто атакували дрони.

Також ми писали, що вибух на тлі атаки дронів пролунав у Миколаєві.