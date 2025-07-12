Взрывы в Хмельницкой области 12 июля

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 02:05
Вражеский дрон в небе. Фото: NTA
Взрывы в Хмельницкой области прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг атакует регион дронами.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
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Звуки взрывов в Хмельницкой области в ночь на 12 июля
"В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:00.
Накануне военные фиксировали в Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой области, которые летели курсом на Хмельницкую.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:05 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что около часа назад звуки взрывов раздавались в Киеве. Город атаковали дроны.
Также мы писали, что взрыв на фоне атаки дронов прогремел в Николаеве.
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