Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві пролунав вибух

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 23:31
Вибухи у Миколаєві 11 липня
Вибух у місті. Ілюстративне фото:

Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, пізно ввечері 11 липня. Напередодні військові фіксували в області дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Миколаєві ввечері 11 липня

"У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:26.

Незадовго до цього військові писали, що в Миколаївській області фіксують долги, які тримають курс на північно-західний напрямок. Зокрема, група безпілотників перетинала межу Кіровоградської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Миколаєві 11 липня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Столиця під атакою дронів, в місті працює ППО.

Крім того, вибухи було чути у Київській області. Там теж працювала ППО через фіксацію безпілотників.

вибух Миколаїв обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації