Вибухи у Миколаєві 11 липня

Вибух у місті. Ілюстративне фото:

Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, пізно ввечері 11 липня. Напередодні військові фіксували в області дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Миколаєві ввечері 11 липня

"У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:26.

Незадовго до цього військові писали, що в Миколаївській області фіксують долги, які тримають курс на північно-західний напрямок. Зокрема, група безпілотників перетинала межу Кіровоградської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Столиця під атакою дронів, в місті працює ППО.

Крім того, вибухи було чути у Київській області. Там теж працювала ППО через фіксацію безпілотників.