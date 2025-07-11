Вибухи у Миколаєві 11 липня

У Миколаєві пролунав вибух
Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, пізно ввечері 11 липня. Напередодні військові фіксували в області дрони.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Миколаєві ввечері 11 липня
"У Миколаєві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:26.
Незадовго до цього військові писали, що в Миколаївській області фіксують долги, які тримають курс на північно-західний напрямок. Зокрема, група безпілотників перетинала межу Кіровоградської області.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Столиця під атакою дронів, в місті працює ППО.
Крім того, вибухи було чути у Київській області. Там теж працювала ППО через фіксацію безпілотників.
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