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В Николаеве прогремел взрыв

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 23:31
Взрывы в Николаеве 11 июля
Взрыв в городе. Иллюстративное фото:

Взрыв в Николаеве прогремел прямо сейчас, поздно вечером 11 июля. Накануне военные фиксировали в области дроны.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Николаеве вечером 11 июля

"В Николаеве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:26.

Незадолго до этого военные писали, что в Николаевской области фиксируют долги, которые держат курс на северо-западное направление. В частности, группа беспилотников пересекала границу Кировоградской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Миколаєві 11 липня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее часа назад звуки взрывов раздались в Киеве. Столица под атакой дронов, в городе работает ПВО.

Кроме того, взрывы были слышны в Киевской области. Там тоже работала ПВО из-за фиксации беспилотников.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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