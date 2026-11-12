Розбір завалів будинку в Брукліні. Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

У середу вдень, 11 листопада, у Брукліні обвалилася триповерхова будівля, яка звалилась просто у сусідній будівельний котлован. Через це щонайменше двоє людей загинули, ще 17 потрапили до лікарень. Рятувальники годинами розбирають завали, адже під руїнами з цегли та деревини можуть залишатися інші жертви.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

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Трагедія в Брукліні біля будівельного майданчика

Триповерхова багатофункціональна споруда, яка поєднувала комерційні площі на першому поверсі та житлові квартири вище, раптово обвалилася. Офіційні представники на спеціальній пресконференції підтвердили загибель щонайменше двох осіб. Ще 17 людей витягли з-під руїн та доставили до місцевих лікарень, причому четверо з них перебувають у критичному стані.

Рятувальники діставали з-під покручених конструкцій вкритих пилом людей. У пожежній службі Нью-Йорка (FDNY) заявили, що пошуки триватимуть далі, адже досі невідомо, чи залишаються ще люди під завалами.

Спеціалісти вже з'ясовують точну причину катастрофи. Комісар з питань будівництва Нью-Йорка Ахмед Тігані поділився першими деталями. Він розповів, що в момент падіння будинку на сусідній порожній ділянці працювали будівельники. Вони саме розкопували котлован для зведення нової споруди.

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Обвал серйозно зачепив і сусідній будинок, який мав спільну стіну зі зруйнованою триповерхівкою. Сама будівля змогла встояти, проте її бокову стіну повністю зрізало уламками.

Новини.LIVE повідомляли, що нічний російський обстріл Києва 7 листопада призвів до поранення п'ятьох мешканців Солом'янського району, серед яких 14-річний підліток, а двох постраждалих ушпиталили. У мікрорайоні Відрадний поблизу житлової п'ятиповерхівки вибух вибив глибоку вирву, потрощив помешкання людей і зруйнував будівлю сусіднього дитсадка.

Тим часом на одній із швидкісних трас Болгарії трапилася масштабна автотроща за участю десятків машин. Через дві поспіль ланцюгові аварії на місці загинули 12 людей, а ще щонайменше пів сотні отримали травми різного ступеня тяжкості.