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Главная Новости дня В Бруклине обрушилось трехэтажное здание: есть погибшие и раненые

В Бруклине обрушилось трехэтажное здание: есть погибшие и раненые

Ua ru
12 ноября 2026 09:30
Обрушение здания в Бруклине: двое погибших и 17 человек в больнице REUTERS/Angelina Katsanis
Расчистка завалов дома в Бруклине. Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

В среду днём, 11 ноября, в Бруклине обрушилось трёхэтажное здание, которое упало прямо в соседний строительный котлован. В результате погибли как минимум два человека, ещё 17 были госпитализированы. Спасатели часами расчищают завалы, поскольку под обломками кирпича и дерева могут оставаться другие жертвы.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

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Трагедия в Бруклине возле строительной площадки

Трехэтажное многофункциональное здание, в котором на первом этаже располагались коммерческие помещения, а выше — жилые квартиры, внезапно обрушилось. Официальные представители на специальной пресс-конференции подтвердили гибель как минимум двух человек. Еще 17 человек извлекли из-под обломков и доставили в местные больницы, причем четверо из них находятся в критическом состоянии.

Спасатели извлекали из-под искореженных конструкций, покрытых пылью, людей. В пожарной службе Нью-Йорка (FDNY) заявили, что поиски будут продолжаться, поскольку до сих пор неизвестно, остались ли ещё люди под завалами.

Специалисты уже выясняют точную причину катастрофы. Комиссар по вопросам строительства Нью-Йорка Ахмед Тигани поделился первыми подробностями. Он рассказал, что в момент обрушения дома на соседнем пустыре работали строители. Они как раз рыли котлован для возведения нового здания.

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Обрушение серьезно задело и соседнее здание, которое имело общую стену с разрушенным трехэтажным домом. Само здание устояло, однако его боковую стену полностью срезало обломками.

Новини.LIVE сообщали, что ночной российский обстрел Киева 7 ноября привел к ранению пяти жителей Соломенского района, среди которых 14-летний подросток, а двое пострадавших были госпитализированы. В микрорайоне "Видрадный" возле пятиэтажного жилого дома взрыв выбил глубокую воронку, разгромил квартиры людей и разрушил здание соседнего детского сада.

Тем временем на одной из скоростных трасс Болгарии произошла масштабная автокатастрофа с участием десятков автомобилей. В результате двух последовательных цепных аварий на месте погибли 12 человек, а ещё как минимум полсотни получили травмы различной степени тяжести.

обрушение Нью-Йорк дом разрушения завалы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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