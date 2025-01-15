В Австрії суд виправдав сирійця за ґвалтування 12-річної дівчинки

Насилля жінки. Фото: Freepik

Суд у Відні виправдав 17-річного підлітка, який став одним із підозрюваних у справі про зґвалтування 12-річної дівчинки. Відомо, що він кілька разів зґвалтував малолітню разом з 18 спільниками.

Про це повідомляє BILD.

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Матері потерпілої запропонували принизливу компенсацію

Зазначається, що інцидент трапився на початку 2023 року. Група з кількох підлітків зґвалтували 12-річну дівчинку у гаражі поблизу головного залізничного вокзалу Відня. Судова справа викликала широкий суспільний резонанс.

У суді прокурор стверджував, що потерпіла неодноразово висловлювала небажання вступати у статеві стосунки. Проте обвинувачений заперечував застосування сили, заявивши, що думав, ніби дівчинці вже виповнилось 14 років. Суд ухвалив виправдувальний вирок, аргументуючи це недостатністю доказів щодо примусу. Суддя підкреслив, що справа стосується "двох молодих людей без досвіду в таких питаннях".

Мати дівчинки, яка спостерігала за процесом, була шокована вироком і розплакалася прямо у залі суду. Її обурила пропозиція компенсації у розмірі 100 євро від обвинуваченого, що значно нижче затребуваних 3000 євро. Адвокат родини назвав це "знущанням" і наголосив на необхідності справедливого вирішення справи.

Як судитимуть решту ґвалтівників

Обвинувачений, який приїхав до Австрії з родиною у 2015 році, є лише одним із підозрюваних, хто вже опинився у суді через приченість до злочину. Судова справа проти інших обвинувачених триває.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали чоловіка, який познайомився через соцмережі з неповнолітньою та зґвалтував її.

Також у грудні у Франції ухвалили вирок по резонансній справі щодо чоловіка, який організовував зґвалтування власної дружини на замовлення, поки жінка була непритомна.