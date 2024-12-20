Масове зґвалтування Жизель Пеліко — суд Франції виніс вирок

Жизель Пеліко у будівлі суду в Франції. Фото: AP

У Франції суд визнав винним чоловіка, який організував масові зґвалтування своєї дружини. Він проведе за ґратами 20 років.

Про це повідомляє Associated Press.

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Що відомо про справу

Як відомо, чоловік Домінік Пеліко упродовж багатьох років давав своїй дружині Жизель транквілізатори і запрошував незнайомців її ґвалтувати, поки вона була непритомною.

Суд визнав винним 72-річного чоловіка у зґвалтуванні за обтяжливих обставин і в усіх інших звинуваченнях, які йому висували. Так, він проведе за ґратами 20 років.

Сам Пеліко визнав свою провину. Як відомо, у справі загалом проходить 51 людина: чоловіки різного віку та різних професій. Вони приходили до будинку чоловіка протягом десяти років ґвалтували його сплячу дружину. Поки вони це робили, Домінік Пеліко знімав все на камеру. У шлюбі з Жизель, якій зараз 72 роки, він був п’ятдесят років. Крім того, суд виніс вироки й іншим обвинуваченим — вони отримали від трьох до 15 років в'язниці.

Правоохоронцям вдалося віднайти відеозаписи у 2020 році. Це сталося після того, як Пеліко затримали у супермаркеті, бо він проводив таємну зйомку жінок під спідницями. В нього конфіскували техніку, де виявили 20 тисяч відео і фотографій ґвалтування його дружини.

Що каже Жизель Пеліко

ЗМІ повідомляють, що сама Жизель дізналася про схеми її чоловіка лише 2020 року. Тоді поліція викликала жінку і попередила, що має показати їй жахливі кадри з комп'ютера її чоловіка.

Спочатку вона не "впізнала жінку на відео", а коли правоохоронці розповіли їй, що це вона, жінка сказала, що поліція "врятувала їй життя".

Під час суду вона розповіла, як вона страждала від незрозумілих провалів у пам'яті та гінекологічних проблем протягом багатьох років, перш ніж дізналася, як її чоловік жорстоко поводився з нею. Вона вважала, що ці ознаки можуть свідчити про рак.

Також жінка захотіла, дати розголос цій ситуації і щоб медіа використовували її повне ім'я, аби "захистити державу від насилля".

Нагадаємо, нещодавно бійця ММА Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні, що сталося 2018 року.

Також нещодавно стало відомо про скандальні вечірки репера P. Diddy. Він шантажує жертв, які подали позови, навіть із в'язниці.