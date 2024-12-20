Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років arrow

Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

20 грудня 2024 08:35
Карина Приходько - Редактор
Масове зґвалтування Жизель Пеліко — суд Франції виніс вирок
Жизель Пеліко у будівлі суду в Франції. Фото: AP
Карина Приходько - Редактор

У Франції суд визнав винним чоловіка, який організував масові зґвалтування своєї дружини. Він проведе за ґратами 20 років.

Про це повідомляє Associated Press

Читайте також:

Що відомо про справу

Як відомо, чоловік Домінік Пеліко упродовж багатьох років давав своїй дружині Жизель транквілізатори і запрошував незнайомців її ґвалтувати, поки вона була непритомною. 

Суд визнав винним 72-річного чоловіка у зґвалтуванні за обтяжливих обставин і в усіх інших звинуваченнях, які йому висували. Так, він проведе за ґратами 20 років. 

Сам Пеліко визнав свою провину. Як відомо, у справі загалом проходить 51 людина: чоловіки різного віку та різних професій. Вони приходили до будинку чоловіка протягом десяти років ґвалтували його сплячу дружину. Поки вони це робили, Домінік Пеліко знімав все на камеру. У шлюбі з Жизель, якій зараз 72 роки, він був п’ятдесят років. Крім того, суд виніс вироки й іншим обвинуваченим — вони отримали від трьох до 15 років в'язниці. 

Правоохоронцям вдалося віднайти відеозаписи у 2020 році. Це сталося після того, як Пеліко затримали у супермаркеті, бо він проводив таємну зйомку жінок під спідницями. В нього конфіскували техніку, де виявили 20 тисяч відео і фотографій ґвалтування його дружини. 

Що каже Жизель Пеліко

ЗМІ повідомляють, що сама Жизель дізналася про схеми її чоловіка лише 2020 року. Тоді поліція викликала жінку і попередила, що має показати їй жахливі кадри з комп'ютера її чоловіка. 

Спочатку вона не "впізнала жінку на відео", а коли правоохоронці розповіли їй, що це вона, жінка сказала, що поліція "врятувала їй життя". 

Під час суду вона розповіла, як вона страждала від незрозумілих провалів у пам'яті та гінекологічних проблем протягом багатьох років, перш ніж дізналася, як її чоловік жорстоко поводився з нею. Вона вважала, що ці ознаки можуть свідчити про рак.

Також жінка захотіла, дати розголос цій ситуації і щоб медіа використовували її повне ім'я, аби "захистити державу від насилля". 

Нагадаємо, нещодавно бійця ММА Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні, що сталося 2018 року.

Також нещодавно стало відомо про скандальні вечірки репера P. Diddy. Він шантажує жертв, які подали позови, навіть із в'язниці.

Франція суд згвалтування жінки чоловіки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:55 Генштаб ЗСУ назвав напрямки на фронті, де напружена ситуація

08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

08:02 Повістки з ТЦК не підлягають судовому оскарженню — рішення ВС

08:00 Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

08:55 Генштаб ЗСУ назвав напрямки на фронті, де напружена ситуація

08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

08:02 Повістки з ТЦК не підлягають судовому оскарженню — рішення ВС

08:00 Виплати у розмірі 54 тис. грн — хто отримає до кінця року

07:46 У Голосіївському районі палають авто, — Кличко

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні