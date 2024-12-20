Масове зґвалтування Жизель Пеліко — суд Франції виніс вирок

Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років
У Франції суд визнав винним чоловіка, який організував масові зґвалтування своєї дружини. Він проведе за ґратами 20 років.
Про це повідомляє Associated Press.
Що відомо про справу
Як відомо, чоловік Домінік Пеліко упродовж багатьох років давав своїй дружині Жизель транквілізатори і запрошував незнайомців її ґвалтувати, поки вона була непритомною.
Суд визнав винним 72-річного чоловіка у зґвалтуванні за обтяжливих обставин і в усіх інших звинуваченнях, які йому висували. Так, він проведе за ґратами 20 років.
Сам Пеліко визнав свою провину. Як відомо, у справі загалом проходить 51 людина: чоловіки різного віку та різних професій. Вони приходили до будинку чоловіка протягом десяти років ґвалтували його сплячу дружину. Поки вони це робили, Домінік Пеліко знімав все на камеру. У шлюбі з Жизель, якій зараз 72 роки, він був п’ятдесят років. Крім того, суд виніс вироки й іншим обвинуваченим — вони отримали від трьох до 15 років в'язниці.
Правоохоронцям вдалося віднайти відеозаписи у 2020 році. Це сталося після того, як Пеліко затримали у супермаркеті, бо він проводив таємну зйомку жінок під спідницями. В нього конфіскували техніку, де виявили 20 тисяч відео і фотографій ґвалтування його дружини.
Що каже Жизель Пеліко
ЗМІ повідомляють, що сама Жизель дізналася про схеми її чоловіка лише 2020 року. Тоді поліція викликала жінку і попередила, що має показати їй жахливі кадри з комп'ютера її чоловіка.
Спочатку вона не "впізнала жінку на відео", а коли правоохоронці розповіли їй, що це вона, жінка сказала, що поліція "врятувала їй життя".
Під час суду вона розповіла, як вона страждала від незрозумілих провалів у пам'яті та гінекологічних проблем протягом багатьох років, перш ніж дізналася, як її чоловік жорстоко поводився з нею. Вона вважала, що ці ознаки можуть свідчити про рак.
Також жінка захотіла, дати розголос цій ситуації і щоб медіа використовували її повне ім'я, аби "захистити державу від насилля".
Нагадаємо, нещодавно бійця ММА Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні, що сталося 2018 року.
Також нещодавно стало відомо про скандальні вечірки репера P. Diddy. Він шантажує жертв, які подали позови, навіть із в'язниці.
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