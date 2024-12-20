Массовое изнасилование Жизель Пелико — суд Франции вынес приговор

Жизель Пелико в здании суда во Франции. Фото: AP

Во Франции суд признал виновным мужчину, организовавшего массовые изнасилования своей жены. Он проведет за решеткой 20 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Что известно о деле

Как известно, мужчина Доминик Пелико на протяжении многих лет давал своей жене Жизель транквилизаторы и приглашал незнакомцев ее насиловать, пока она была без сознания.

Суд признал виновным 72-летнего мужчину в изнасиловании при обременительных обстоятельствах и во всех других выдвигавших ему обвинениях. Так, он проведет за решеткой 20 лет.

Сам Пелико признал свою вину. Как известно, по делу в целом проходит 51 человек: мужчины всех возрастов и разных профессий. Они приходили в дом мужчины в течение десяти лет насиловали его спящую жену. Пока они это делали, Доминик Пелико все снимал на камеру. В браке с Жизель, которой сейчас 72 года, он был пятьдесят лет. Кроме того, суд вынес приговоры и другим обвиняемым — они получили от трех до 15 лет тюрьмы.

Правоохранителям удалось отыскать видеозаписи в 2020 году. Это произошло после того, как Пелико был задержан в супермаркете, потому что он проводил тайную съемку женщин под юбками. У него конфисковали технику, где обнаружили 20 тысяч видео и фотографий изнасилования его жены.

Что говорит Жизель Пелико

СМИ сообщают, что сама Жизель узнала о схемах ее мужа только в 2020 году. Тогда полиция вызвала женщину и предупредила, что должна показать ей ужасные кадры с компьютера мужа.

Сначала она не "узнала женщину на видео", а когда правоохранители рассказали ей, что это она, женщина сказала, что полиция "спасла ей жизнь".

Во время суда она рассказала, как она страдала от непонятных провалов в памяти и гинекологических проблем в течение многих лет, прежде чем узнала, как ее муж жестоко обращался с ней. Она считала, что эти признаки могут свидетельствовать о раке.

Также женщина захотела дать огласку этой ситуации и чтобы медиа использовали ее полное имя, чтобы "защитить государство от насилия".

Напомним, недавно бойца ММА Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании 2018 года.

Также недавно стало известно о скандальных вечеринках рэпера P. Diddy. Он шантажирует жертв, подавших иски, даже из тюрьмы.