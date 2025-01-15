В Австрии суд оправдал сирийца за изнасилование 12-летней девочки

Насилие женщины. Фото: Freepik

Суд в Вене оправдал 17-летнего подростка, который стал одним из подозреваемых по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Известно, что он несколько раз изнасиловал малолетнюю вместе с 18 сообщниками.

Об этом сообщает BILD.

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Матери потерпевшей предложили унизительную компенсацию

Отмечается, что инцидент случился в начале 2023 года. Группа из нескольких подростков изнасиловали 12-летнюю девочку в гараже вблизи главного железнодорожного вокзала Вены. Судебное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В суде прокурор утверждал, что потерпевшая неоднократно выражала нежелание вступать в половые отношения. Однако обвиняемый отрицал применение силы, заявив, что думал, будто девочке уже исполнилось 14 лет. Суд вынес оправдательный приговор, аргументируя это недостаточностью доказательств о принуждении. Судья подчеркнул, что дело касается "двух молодых людей без опыта в таких вопросах".

Мать девочки, которая наблюдала за процессом, была шокирована приговором и расплакалась прямо в зале суда. Ее возмутило предложение компенсации в размере 100 евро от обвиняемого, что значительно ниже затребованных 3000 евро. Адвокат семьи назвал это "издевательством" и подчеркнул необходимость справедливого решения дела.

Как будут судить остальных насильников

Обвиняемый, который приехал в Австрию с семьей в 2015 году, является лишь одним из подозреваемых, кто уже оказался в суде из-за причастности к преступлению. Судебное дело против других обвиняемых продолжается.

Напомним, недавно в Одессе задержали мужчину, который познакомился через соцсети с несовершеннолетней и изнасиловал ее.

Также в декабре во Франции вынесли приговор по резонансному делу в отношении мужчины, который организовывал изнасилование собственной жены на заказ, пока женщина была без сознания.