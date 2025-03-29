В Амстердамі українець напав на туристів — відео

Затримання чоловіка, який нападав на людей. Фото: скриншот

Поблизу центральної площі Дам в Амстердамі 30-річний українець з ножем напав на людей. Він обирав жертв хаотичним чином, прогулюючись центральною площею міста.

Про це пише De Telegraaf у суботу, 29 березня.

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Як зазначає видання, чоловік родом із Донеччини. Наразі невідомо, з яких мотивів чоловік напав на людей. Під час затримання нападник й сам отримав поранення. Зараз він перебуває у лікарні, яка є частиною в'язниці в Схевенінгені, там чоловіка посилено охороняють. При собі чоловік мав фальшиві документи, справжні дані він відмовився надавати.

Чоловік почав навмання завдавати ударів ножем перехожим. Він напав на п'ятьох людей, зупинив чоловіка англійський турист. Надалі українця передали поліції.

"Поліцейське розслідування триває і на цей час має повний пріоритет. Ми сподіваємося незабаром отримати більше ясності щодо підґрунтя цього жахливого злочину", — каже мер міста Фемке Халсема.

Поліція назвала втручання англійця, який зупинив чоловіка "героїчним". За словами представника поліції Амстердама, закон не було порушено, оскільки громадянин став свідком злочину.

Реакція МЗС України

Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, Україна активно співпрацює з правоохоронними органами Нідерландів. Намагаються встановити додаткову інформацію.

"Ми з'ясовуємо, хто ця особа, як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", — зазначив Тихий.

Повідомлення МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідника 3-ї окремої штурмової бригади, на ім'я Яніс, відзначили у Венеції за героїзм. Він врятував життя туристу, на якого напали з ножем.

ЦАХАЛ затримала палестинського режисера Хамдана Баллала. Його звинувачують у нападі на ізраїльтян.