В Амстердаме украинец напал на туристов — видео

Задержание мужчины, который нападал на людей. Фото: скриншот

Вблизи центральной площади Дам в Амстердаме 30-летний украинец с ножом напал на людей. Он выбирал жертв хаотичным образом, прогуливаясь по центральной площади города.

Об этом пишет De Telegraaf в субботу, 29 марта.

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Как отмечает издание, мужчина родом из Донецкой области. Пока неизвестно, по каким мотивам мужчина напал на людей. Во время задержания нападающий и сам получил ранения. Сейчас он находится в больнице, которая является частью тюрьмы в Схевенингене, там мужчину усиленно охраняют. При себе мужчина имел фальшивые документы, настоящие данные он отказался предоставлять.

Мужчина начал наугад наносить удары ножом прохожим. Он напал на пятерых человек, остановил мужчину английский турист. В дальнейшем украинца передали полиции.

"Полицейское расследование продолжается и в настоящее время имеет полный приоритет. Мы надеемся вскоре получить больше ясности относительно подоплеки этого ужасного преступления", — говорит мэр города Фемке Халсема.

Полиция назвала вмешательство англичанина, который остановил мужчину "героическим". По словам представителя полиции Амстердама, закон не был нарушен, поскольку гражданин стал свидетелем преступления.

Реакция МИД Украины

Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, Украина активно сотрудничает с правоохранительными органами Нидерландов. Пытаются установить дополнительную информацию.

"Мы выясняем, кто этот человек, как и когда он попал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями Нидерландов в этом деле. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновник должен понести ответственность", — отметил Тихий.

Сообщение МИДа. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады, по имени Янис, отметили в Венеции за героизм. Он спас жизнь туристу, на которого напали с ножом.

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