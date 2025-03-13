Українського військового 3-ї ОШБр нагородили у Венеції за порятунок життя

Нагородження бійця. Фото: 3-тя ОШБр

Розвідника 3-ї окремої штурмової бригади, на ім'я Яніс, відзначили у Венеції за героїзм. Він врятував життя туристу, на якого напали з ножем.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади.

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Український боєць отримав "Відзнаку Лева" від мера Венеції Луїджі Бруньяро, який під час церемонії нагородження висловив підтримку українському народу.

Вручення нагороди. Фото: скриншот

"Янісу, всьому українському народу, ми підтверджуємо нашу солідарність за міцний мир, який гарантує їхній захист", — заявив Луїжджі Бруньяро.

Боєць 3-ї ОШБР перебував у Венеції у відпустці разом із родиною. Опинившись на місці конфлікту, він не розгубився та надав невідкладну допомогу пораненому чоловікові ще до приїзду швидкої, використовуючи тактичну аптечку, яку завжди носить із собою.

Нагадаємо, вчора у низці ЗМІ з'явилось повідомлення, що український військовий надав першу домедичну допомогу туристу у Венеції, на якого напали з ножем і завдали поранень.

Згодом військовослужбовець Яніс розповів, як надав допомогу пораненому та чому опинився у Венеції.