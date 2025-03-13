Украинского военного 3-й ОШБр наградили в Венеции за спасение жизни

Награждение бойца. Фото: 3-я ОШБр

Разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады, по имени Янис отметили в Венеции за героизм. Он спас жизнь туристу, на которого напали с ножом.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Украинский боец получил "Знак отличия Льва" от мэра Венеции Луиджи Бруньяро, который во время церемонии награждения выразил поддержку украинскому народу.

Вручение награды. Фото: скриншот

"Янису, всему украинскому народу, мы подтверждаем нашу солидарность за прочный мир, который гарантирует их защиту", — заявил Луижджи Бруньяро.

Боец 3-й ОШБР находился в Венеции в отпуске вместе с семьей. Оказавшись на месте конфликта, он не растерялся и оказал неотложную помощь раненому мужчине еще до приезда скорой, используя тактическую аптечку, которую всегда носит с собой.

Напомним, вчера в ряде СМИ появилось сообщение, что украинский военный оказал первую домедицинскую помощь туристу в Венеции, на которого напали с ножом и нанесли ранения.

Впоследствии военнослужащий Янис рассказал, как оказал помощь раненому и почему оказался в Венеции.