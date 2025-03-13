Украинского военного 3-й ОШБр наградили в Венеции за спасение жизни

Мэр Венеции вручил награду бойцу 3-й ОШБр за спасенную жизнь
Разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады, по имени Янис отметили в Венеции за героизм. Он спас жизнь туристу, на которого напали с ножом.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады.
Бойца 3-й ОШБр наградили за спасение туриста в Венеции
Украинский боец получил "Знак отличия Льва" от мэра Венеции Луиджи Бруньяро, который во время церемонии награждения выразил поддержку украинскому народу.
"Янису, всему украинскому народу, мы подтверждаем нашу солидарность за прочный мир, который гарантирует их защиту", — заявил Луижджи Бруньяро.
Боец 3-й ОШБР находился в Венеции в отпуске вместе с семьей. Оказавшись на месте конфликта, он не растерялся и оказал неотложную помощь раненому мужчине еще до приезда скорой, используя тактическую аптечку, которую всегда носит с собой.
Напомним, вчера в ряде СМИ появилось сообщение, что украинский военный оказал первую домедицинскую помощь туристу в Венеции, на которого напали с ножом и нанесли ранения.
Впоследствии военнослужащий Янис рассказал, как оказал помощь раненому и почему оказался в Венеции.
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