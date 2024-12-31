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Успіхи у сфері оборони — Шмигаль підбив підсумки 2024 року

31 грудня 2024 16:45
Ольга Антоновська - редактор
Енергетика та оборона — Шмигаль підбив підсумки 2024 року
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
Ольга Антоновська - редактор

Україна гідно пройшла 2024 рік завдяки захисникам та всім українцям, які наближають нашу перемогу. За кількома напрямками роботи країна має втішні результати.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду у вівторок, 31 грудня.

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Як зазначив Шмигаль, на оборону у 2024 році спрямували понад половину видатків державного бюджету. За його словами, завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського оборонного комплексу зросли в шість разів.

"В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина — українського виробництва. У сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників", — зазначив Шмигаль.

Він також наголосив, що Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна світу. Значно просунулася й ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя.

Фінансова стійкість України

Всі пріоритетні видатки у 2024 році профінансували у повному обсязі. Як зазначив Шмигаль, від партнерів залучили 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги.

"Запрацювала програма від ЄС Ukraine Facility. Україна вперше у своїй історії пройшла 6 переглядів у межах однієї програми з МВФ. Отримали за нею майже 10 млрд доларів", — зазначив прем'єр-міністр.

Відбудова енергетики

Україна розгорнула масштабну кампанію з відбудови енергетики. Понад 1 млрд євро внесків від партнерів залучили до Фонду підтримки української енергетики.

"Розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему", — зазначив Шмигаль.

Крім того, в Україні впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу. Йдеться про безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК, для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців.

Нагадаємо, ресурс місцевих бюджетів наступного року має стати більшим. Очікується зростання до 328 мільярдів гривень.

МВФ надасть Україні транш на суму 1,1 мільярда доларів. Завдяки цій допомозі вдасться профінансувати низку програм і заходів.

Денис Шмигаль оборонна сфера фінанси енергетика 2024 рік підсумки року

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