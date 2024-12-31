Энергетика и оборона — Шмыгаль подвел итоги 2024 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Украина достойно прошла 2024 год, благодаря защитникам и всем украинцам, которые приближают нашу победу. По нескольким из направлений работы страна имеет утешительные результаты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства во вторник, 31 декабря.

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Развитие сектора безопасности и обороны

Как отметил Шмыгаль, на оборону в 2024 году направили более половины расходов государственного бюджета. По его словам, благодаря инвестициям государства и частного сектора способности украинского оборонного комплекса выросли в шесть раз.

"В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний. Более тысячи образцов оружия и техники допущено к эксплуатации. Из них половина — украинского производства. В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников", — отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина производит больше самоходных артсистем, чем любая страна мира. Значительно продвинулась и ракетная программа. Было создано украинское дальнобойное оружие.

Финансовая устойчивость Украины

Все приоритетные расходы в 2024 году профинансировали в полном объеме. Как отметил Шмыгаль, от партнеров привлекли 41,7 млрд долларов международной помощи.

"Заработала программа от ЕС Ukraine Facility. Украина впервые в своей истории прошла 6 пересмотров в рамках одной программы с МВФ. Получили по ней почти 10 млрд долларов", — отметил премьер-министр.

Восстановление энергетики

Украина развернула масштабную кампанию по восстановлению энергетики. Более 1 млрд евро взносов от партнеров привлекли в Фонд поддержки украинской энергетики.

"Расширили возможности импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт. Это помогает балансировать энергосистему", — отметил Шмыгаль.

Кроме того, в Украине внедрили пакет энергетической поддержки для граждан и бизнеса. Речь идет о беспроцентных кредитах для физических лиц, кредиты для ОСМД, ЖСК, для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты для крупных предпринимателей.

Напомним, ресурс местных бюджетов в следующем году должен стать больше. Ожидается рост до 328 миллиардов гривен.

МВФ предоставит Украине транш на сумму 1,1 миллиарда долларов. Благодаря этой помощи вдастся профинансировать ряд программ и мероприятий.