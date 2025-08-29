Відео
Головна Новини дня USAID офіційно припиняє свою роботу — Рубіо

USAID офіційно припиняє свою роботу — Рубіо

Дата публікації: 29 серпня 2025 18:24
USAID припиняє свою роботу — деталі
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припиняє свою діяльність. А процес ліквідації агентства відтепер очолить директор Адміністративно-бюджетного управління Рассел Воут.

Про це Рубіо повідомив у п'ятницю, 29 серпня, у соцмережі X.

Читайте також:

USAID припиняє свою роботу — що відомо

Марко Рубіо повідомив, що USAID офіційно переходить у режим ліквідації. За його словами, Рассел Воут очолить процес ліквідації агентства.

"Я пожартував з президентом Трампом, що в мене чотири роботи. Він сказав мені віддати одну моєму другові Расселу Воуту. Так я й зробив.

Із січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після того, як невеликий набір основних програм було передано до Державного департаменту, USAID офіційно переходить у режим ліквідації. Тепер Расс очолює процес ліквідації агентства, яке давно зійшло з рейок. Вітаємо, Рассе", — написав Рубіо.

Рубіо USAID
Скриншот повідомлення Рубіо/X

Раніше повідомлялося, що значне скорочення фінансування USAID та ризик його ліквідації можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей у світі до 2030 року.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Дональд Трамп звільнив генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
